Начисление платы за ЖКУ - самая распространенная жалоба россиян в сфере ЖКХ

По итогам первого полугодия 2021 года самой актуальной проблемой в сфере ЖКХ остался вопрос начисления платы за жилищно-коммунальные услуги - на это жаловалось почти 16% россиян.

Как пишут «Известия», ссылаясь на НП «ЖКХ Контроль», в течение данного периода на «горячие линии» региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ и в приёмную национального центра «ЖКХ Контроль» поступило 14,1 тысячи обращений граждан. На основании их анализа организация и составила список основных проблем в этой сфере.

На первом месте рейтинга - жалобы на начисление платы за ЖКУ (15,8%), на втором - неудовлетворительное состояние, содержание и ремонт домов (14,2%), на третьем - управление домами (12,1%). Также в организацию поступали обращения по вопросам качества коммунальных услуг (11,7%), капремонта (8,8%), благоустройства придомовой территории (7,3%), общих собраний собственников (3,7%) и другие.

«Самая актуальная тема в обращениях граждан - начисление платы за ЖКУ. В эту группу вошли жалобы на непонятные собственникам перерасчёты за услугу отопления, произведенные в начале года, а также несогласие с выставленными объёмами и применяемыми тарифами, начислениями без учёта имеющихся льгот и субсидий», - рассказал исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов.

Значительная часть обращений связана с формированием и изменением размера платы за содержание жилого помещения, выставлением платы за допуслуги, не определенные решениями собраний, добавил он.

Также в 2021 году участились случаи, когда внезапно всплывали долги за коммунальные ресурсы, образовавшиеся в прежние периоды, зачастую превышающие срок исковой давности (3 года).

Начисление платы за коммунальные ресурсы по-прежнему является самой непрозрачной строкой расходов в платежке, подчеркнул он.

Весьма актуальной остается и группа вопросов, связанных с управлением многоквартирными домами. Формирование данной строки рейтинга включает в себя не только оценку эффективности управленческой деятельности управляющей организации, но и повышение роли советов многоквартирных домов в выстраивании взаимоотношений между собственниками и выбранной компанией. Отмечается смена вектора обращений, связанных с советом дома. На первый план выходят уже профессиональные вопросы активных собственников, сменяя вопросы, связанные с понимаем целесообразности их создания, добавил Сохранов.