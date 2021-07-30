В Мурманской области обнаружено 12 поддельных банкнотКому предлагали самые высокие зарплаты в Мурманской области по итогам июля
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)30.07.21 15:00

Начисление платы за ЖКУ - самая распространенная жалоба россиян в сфере ЖКХ

По итогам первого полугодия 2021 года самой актуальной проблемой в сфере ЖКХ остался вопрос начисления платы за жилищно-коммунальные услуги - на это жаловалось почти 16% россиян.

Как пишут «Известия», ссылаясь на НП «ЖКХ Контроль», в течение данного периода на «горячие линии» региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ и в приёмную национального центра «ЖКХ Контроль» поступило 14,1 тысячи обращений граждан. На основании их анализа организация и составила список основных проблем в этой сфере.

На первом месте рейтинга - жалобы на начисление платы за ЖКУ (15,8%), на втором - неудовлетворительное состояние, содержание и ремонт домов (14,2%), на третьем - управление домами (12,1%). Также в организацию поступали обращения по вопросам качества коммунальных услуг (11,7%), капремонта (8,8%), благоустройства придомовой территории (7,3%), общих собраний собственников (3,7%) и другие.

«Самая актуальная тема в обращениях граждан - начисление платы за ЖКУ. В эту группу вошли жалобы на непонятные собственникам перерасчёты за услугу отопления, произведенные в начале года, а также несогласие с выставленными объёмами и применяемыми тарифами, начислениями без учёта имеющихся льгот и субсидий», - рассказал исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов.

Значительная часть обращений связана с формированием и изменением размера платы за содержание жилого помещения, выставлением платы за допуслуги, не определенные решениями собраний, добавил он.

Также в 2021 году участились случаи, когда внезапно всплывали долги за коммунальные ресурсы, образовавшиеся в прежние периоды, зачастую превышающие срок исковой давности (3 года).

Начисление платы за коммунальные ресурсы по-прежнему является самой непрозрачной строкой расходов в платежке, подчеркнул он.

Весьма актуальной остается и группа вопросов, связанных с управлением многоквартирными домами. Формирование данной строки рейтинга включает в себя не только оценку эффективности управленческой деятельности управляющей организации, но и повышение роли советов многоквартирных домов в выстраивании взаимоотношений между собственниками и выбранной компанией. Отмечается смена вектора обращений, связанных с советом дома. На первый план выходят уже профессиональные вопросы активных собственников, сменяя вопросы, связанные с понимаем целесообразности их создания, добавил Сохранов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

KOHCTANTA
23.07.21 07:19
Смывной бачок отремонтировали, значит, скоро выборы! Устройство для смыва дерьма заработало, только вопрос мучает, а почему в этот прекрасный "клозет" не заходят представители едроссии? Их бы надо п
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: О том, как депутат Макаревич стал ковид-антиваксером
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.07.21 00:25
Здравствуйте, Анна Дмитриевна! Ваш вопрос стоит также переадресовать и заместителям Председателя Совета депутатов, членам партии Единая Россия, ура-патриотом за зарплату и ДАВНИМ соратникам Веллера и
Комментарий к новости:Эпопея с веллеровскими сертификатами продолжается. Люди обмануты и возмущены
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.07.21 00:18
Здравствуйте, горожане, коллеги из МБОУ "Гимназия № 6" и гости города-героя Мурманска. Работники ОУ вынуждены сами ремонтировать здание ОУ. Вопрос вопросов: а заместители Председателя Совета депутато
Комментарий к новости:Мурманская гимназия №6 готовится к скорому началу нового учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Морковь и яблоки растут – в цене-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 13 копеек, а доллар потерял 5 копеек-PRO Энергетику (18+)28 июля снижение надёжности электроснабжения затронет часть жилых и нежилых зданий Мурманска-PRO ЖКХ (18+)Начисление платы за ЖКУ - самая распространенная жалоба россиян в сфере ЖКХ-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Михаил Мурашко предложил увеличить компенсацию при осложнениях после вакцинации
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика