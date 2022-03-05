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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.22 20:00

Националистические батальоны ВСУ воспользовались «режимом тишины» для перегруппировки и укрепления занимаемых позиций

«Группировка войск Луганской Народной Республики продолжила наступательные действия и овладела пунктами Голиково, Невское и Катериновка. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики взяли под контроль населенные пункты Зачатовка, Хлебодаровка, Новотатаровка, Затишье и Мирное. Продвижение составило 7 километров, - сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Сегодня с 10.00 московского времени по просьбе украинской стороны в районе городов Мариуполь и Волноваха вводился «режим тишины» с полной остановкой боевых действий для обеспечения эвакуации мирного населения.

По объявленным коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель. Население этих городов удерживается националистическими формированиями в качестве «живого щита».

Националистические батальоны воспользовались «режимом тишины» для перегруппировки и укрепления занимаемых позиций.

В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать «режим тишины» наступательные действия с 18 часов московского времени возобновлены.

Подразделения российских Вооруженных сил наступают широким фронтом и взяли под контроль населенные пункты Малая Токмачка, Марфополь, Ремовка, Новокарловка, Орлинское, Володино и Малиновка.

Сегодня продолжено нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.

Только за 5 марта уничтожено: 5 радиолокационных станций, 2 зенитных ракетных комплекса ПВО «Бук М-1», в воздушном бою в районе Житомира сбито 4 самолёта Су-27 ВСУ и средствами ПВО в районе Нежина сбит 1 Су-25. Также войсками ПВО уничтожен вертолёт Ми-8 ВВС Украины и беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2».

Всего за время операции поражено 2119 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 74 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил; 108 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 68 радиолокационных станций.

Уничтожены: 69 самолётов на земле и 21 самолёт в воздухе, 748 танков и других боевых бронированных машин, 76 реактивных систем залпового огня, 274 орудия полевой артиллерии и минометов, 532 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 59 беспилотных летательных аппарата».

 

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