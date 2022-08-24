Националисты ВСУ продолжают использовать местное население в качестве «живого щита»

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов населенных пунктов в военных целях.

Как пишет function.mil.ru, «в Великой Балке Одесской области на территории школы (ул. Центральная) военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт, на крыше учебного учреждения размещена зенитная установка, по периметру выставлены блокпосты, подход к зданию заминирован, но местное население об этом не предупреждено;

в Нерубайском Одесской области в школе дислоцированы боевики националистических батальонов, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась;

в Знобь-Новгородском Сумской области в школе (ул. Школьная) боевики украинских вооруженных формирований оборудовали опорный пункт, разместили крупнокалиберные пулемёты;

в Харькове в подвальных помещениях жилого многоэтажного дома (просп. Победы) украинские подразделения разместили склады вооружения и боеприпасов, при этом мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве «живого щита».

Кроме того, в посёлке Берестовеньки Харьковской области в здании школы (ул. 18 сентября) размещён личный состав ВСУ, по периметру и на прилегающей территории – большое количество военной техники, оборудованы позиции артиллерии и РСЗО, из которых националисты обстреливают позиции Вооруженных сил России, провоцируя их на ответный огонь, чтобы по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры.

Подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права».

Фото: https://vk.com/mil