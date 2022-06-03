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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.22 09:00

Националисты ВСУ продолжают оборудовать огневые позиции в зданиях школ и в квартирах жилых жомов, прикрываясь местными жителями

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать многочисленные факты преступных действий военнослужащих ВСУ и боевиков украинских националистических формирований в отношении мирных жителей Украины и народных республик Донбасса. Как сообщает function.mil.ru:

в Бахмуте Донецкой Народной Республики в зданиях школ №3 и 4 националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающих территориях размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО, в помещениях данных учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов;

в Яковлевке Донецкой Народной Республики в здании школы №2 оборудован опорный пункт ВСУ, в подвале размещён склад боеприпасов, а на прилегающей территории – тяжёлое вооружение;

в Коробочкино Харьковской области в здании школы дислоцированы подразделения ВСУ, а на подступах к зданию развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки;

в Красногоровке Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Советская неонацистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом, местным жителям, под угрозой расстрела, запрещено покидать свои квартиры.

Кроме того, в Зеленодольске Днепропетровской области боевики украинских националистических формирований удерживают мирных жителей, всячески препятствуя их возвращению в свои дома в освобожденные российскими Вооруженными силами населенные пункты Высокополье и Новопетровку Херсонской области. Все попытки самостоятельно выехать из города жестко пресекаются, граждан подвергают физическому насилию, изымают ценные вещи и личные автомобили. Вырваться из блокированного националистами населенного пункта удаётся только отдельным гражданам и одиночным автомобилям.

Данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права.

 

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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