Национальная технологическая олимпиада подготовит кадровый резерв для реализации проектов умного города

Количество участников Национальной технологичной олимпиады вошло в перечень показателей эффективности «Умных городов России». Включение школьников и студентов в самые масштабные в стране командные инженерные соревнования позволит подготовить новое поколение технологических лидеров, которым предстоит реализовывать проекты цифрового и технологического развития территорий. Роль олимпиады в формировании кадрового резерва «Умных городов» обсудили на полях III Всероссийского форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город».

«Включение показателя по участникам НТО в стандарты «Умного города» – стратегический шаг, который позволит подготовить молодёжные технологические команды, которым предстоит развивать «умные города», запускать и реализовывать новые проекты их цифровизации. Более того, сейчас мы обсуждаем, как можно ещё сильнее связать ведомственный проект «Умный город» и Национальную технологичную олимпиаду – например, выступить партнёром и включиться в разработку заданий в рамках одноименного профиля «Умный город» НТО. Так мы сможем включить школьников и студентов в решение реальных задач, которые стоят сегодня перед «Умными городами», – отметила председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты РФ, директор по стратегическому развитию кружкового движения НТИ Наталья Кравченко.

Ведомственный проект цифровизации городского хозяйства «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В проекте участвуют 213 городов, численность жителей которых превышает 100 тысяч человек. Стандарт «Умного города» – основной документ, согласно которому регионы и муниципалитеты реализуют проекты цифровизации городского хозяйства. В него вошли 18 тематических блоков по цифровизации городских услуг, инновациям в социальной сфере, в том числе в образовании, здравоохранении и пр.

Напомним, III Всероссийский форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город» проходит 14-16 июля в Мурманске. Организаторами выступают Минстрой и Минцифры России, Правительство Мурманской области, при участии Федерального агентства по делам молодёжи, Всероссийского движения «Вдохновители», Общественной палаты РФ и кружкового движения НТИ.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, национальная технологическая олимпиада — первые и самые масштабные в России командные инженерные соревнования для школьников и студентов по широкому спектру технологических направлений: от искусственного интеллекта до геномного редактирования, космических технологий, разработки компьютерных игр. Олимпиада проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ, проектный офис НТО развернут на базе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» при методическом сопровождении кружкового движения НТИ совместно с АНО «Платформа НТИ», АНО «Россия — страна возможностей» и Агентством стратегических инициатив. В 2021/2022 учебном году на НТО зарегистрировалось более 120 тысяч школьников и студентов. Всего за семь лет участие в олимпиаде приняли более 380 тысяч человек.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/