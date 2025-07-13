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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.25 14:00

«Национальные цели развития не делятся в зависимости от численности населения или отдалённости территории», - сенатор РФ Елена Дягилева

Сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева посетила ряд социальных объектов в Ковдоре.

«Федеральная программа комплексного развития сельских территорий преобразует небольшие города Российской Федерации. Это одна из самых успешных госпрограмм, благодаря которой стали комфортнее почти 12 тысяч населённых пунктов, где проживает 40% сельского населения страны. Совет Федерации ежегодно добивается увеличения финансирования программы, а внимание развитию малых городов и сёл объективно выросло. Об этом говорила председатель СФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании II Форума тружеников села», – сказала представитель Мурманской области в верхней палате парламента.

Вместе с главой муниципалитета Сергеем Сомовым сенатор посетила Дворец культуры, капитально отремонтированный по федеральной программе, региональному плану «На Севере – жить!» и при участии АО «Ковдорский ГОК». В учреждении заменены инженерные коммуникации, преобразился зрительный зал, установлено современное световое и звуковое оборудование, созданы все необходимые условия для проведения мероприятий различного масштаба и работы творческих коллективов. Ещё один объект, где капитальный ремонт по президентской программе «Комплексное развитие сельских территорий» и стратегическому плану «На Севере — жить!» проводится прямо сейчас, – центральная библиотека. Масштабные работы выполнены уже на треть, в планах – организовать комфортное пространство для читателей и создать новые точки притяжения для жителей разных возрастов.

«Работы в здании ещё ведутся, но уже видно, что скоро библиотека станет большим центром притяжения, где будут работать местные клубы, взрослые и дети смогут получить новые знания и навыки, обменяться опытом, пообщаться, интересно провести время, в том числе благодаря губернаторскому проекту «СОПКИ. Без границ», – пояснила сенатор.

Елена Дягилева подчеркнула, что национальные цели развития, определённые Президентом РФ Владимиром Путиным, не делятся в зависимости от численности населения или отдалённости территории, поэтому их достижение, в том числе и в небольших населённых пунктах, – приоритетная задача всех уровней власти. Парламентарий отметила положительный пример Ковдора, где работы по модернизации инфраструктуры ведутся как по федеральным программам, так и благодаря региональному стратегическому плану «На Севере – жить!» и сотрудничеству правительства с минерально-химической компанией «ЕвроХим».

«Ковдор активно использует эффективные региональные и федеральные программы. Так, школа №1 сейчас реализует уже третий проект по региональной программе «Арктическая школа», нацпроект «Образование» позволил создать «Точку роста» и новые места дополнительного образования разной направленности. Благодаря фонду Андрея Мельниченко, вкладу градообразующего предприятия, в городе появился центр с современными лабораториями, где дети углублённо изучают физику и химию, получают знания и навыки, которые помогут им стать востребованными специалистами в будущем», – пояснила сенатор.

Напомним, Центр научного и инженерно-технического творчества был открыт в школе №1 Ковдора в 2023 году. На проведение ремонтных работ и оснащение третьего этажа, который он занимает, было направлено 75 млн рублей, в том числе 30 млн – из областного бюджета.

«Благодаря поддержке правительства Мурманской области и губернатора Андрея Чибиса в Ковдорском округе реализованы масштабные проекты, среди них открытие молодежного пространства «СОПКИ», модернизация детской библиотеки, капитальный ремонт Детской школы искусств и Дворца культуры. За последние шесть лет наш муниципалитет заметно преобразился благодаря проектам по благоустройству, развитию сферы образования и культуры, созданию комфортной городской среды и в рамках стратегического плана «На Севере — жить!». Мы меняемся к лучшему вместе с регионом! Благодарю Елену Васильевну за сотрудничество, за содействие в решении вопросов, важных для нашего муниципалитета», — прокомментировал глава муниципалитета Сергей Сомов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550261/#&gid=1&pid=9

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