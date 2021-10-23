Национальный центр заберёт на лечение в Москву детей из Мурманской области

В рамках программы «Область здоровья» Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям проводит осмотр тяжелобольных детей в Мурманске. За два дня работы московскими врачами будет осмотрено более 300 юных северян.

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям и Мурманской области 23 и 24 октября в Мурманске проходит осмотр тяжелобольных детей с различными патологиями высококвалифицированными специалистами Детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой (Тушинской) г. Москвы по программе Национального центра «Область здоровья». Проект реализуется в регионе по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Единый волонтёрский центр Мурманской области оказывает помощь группе врачей во время осмотров, по маршрутизации пациентов, осуществляет термометрию и техническую поддержку.

Делегация врачей состоит из 14 человек, в нее входят такие специалисты, как: хирург, ортопед, нефролог, врач ультразвуковой диагностики, офтальмолог, кардиолог, клинический фармаколог, невролог, нейрохирург, педиатр. На протяжении двух дней они будут проводить осмотр детей на базе Мурманской городской детской поликлиники №4.

Всего за два дня работы в Мурманске врачами будет дано более 350 консультаций детям. Участвующие в осмотре дети были предварительно приглашены Министерством здравоохранения региона. Многим из них требуется серьёзное обследование и длительное лечение. На осмотр приехали дети с детским церебральным параличом, эпилепсией, заболеваниями почек и многими другими сложными диагностическими случаями.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, осмотр проходит в полном соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. На входе в больницу пациентам и их родителям измеряют температуру, волонтёры Единого волонтёрского центра и Национального центра, а также врачи встречают детей в масках и перчатках.

В воскресенье, 24 октября, неонатолог, прибывший в составе делегации из Москвы, посетит Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Мурманская областная Детская клиническая больница», где осмотрит 8 детей, находящихся на стационарном лечении.

Тяжелобольных детей, которым потребуется оперативное вмешательство, Национальный центр заберёт на лечение в Москву.

«В 2015 году между Национальным центром и Тушинской детской клинической больницей было заключено соглашение о взаимодействии для оказания медицинской помощи пострадавшим и тяжелобольным детям на территории России. В рамках программы «Область здоровья» Национальный центр организует выезд ведущих детских врачей регионы России для проведения обследования и консультации детей. При необходимости тяжелобольных детей, которым невозможно оказать высокотехнологичную медицинскую помощь в регионе, мы привозим на лечение в Москву. Всего за время работы программы оказана помощь в лечении более 8000 детей. Мы рады, что начинаем работу этой программы и в Мурманской области», – отметила председатель попечительского совета Национального центра Елена Мильская.