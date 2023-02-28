Национальный парк «Русская Арктика» в августе проведёт мемориальную экспедицию на Землю Франца-Иосифа в честь 150-летия открытия архипелага

Экспедиция будет проходить на парусном судне «Эльдорадо», сообщил ТАСС директор нацпарка Александр Кирилов.

«В августе 2023 года у нас планируется мемориальная экспедиция на Землю Франца-Иосифа (ЗФИ), в этом году исполняется 150 лет со дня открытия ЗФИ. Экспедиция будет проходить на яхте, парусном судне «Эльдорадо», оно ещё не было у нас на территории. Оно будет на ЗФИ под 30 августа, то есть сроки подобраны непосредственно под дату открытия», - сказал Кирилов.

Напомним, австро-венгерская экспедиция на парусно-паровой шхуне «Адмирал Тегетхоф» под командованием Юлиуса Пайера и Карла Вайпрехта 30 августа 1873 году открыла самый северный архипелаг Евразии, который они назвали в честь императора Франца-Иосифа I. Первым они увидели мыс, названный ими мыс Тегетхоф, острова Галля. Из-за сложной ледовой обстановки на землю им тогда высадиться не удалось. Впервые они ступили на сушу архипелага в ноябре 1873 года. Остров называли остров Вильчека в честь графа Иоганна Непомука Вильчека, который финансировал экспедицию.

Участники экспедиции национального парка планируют посетить ключевые точки, связанные с открытием ЗФИ. «Конечно, это будет остров Галля, мыс Тегетхоф, разумеется, остров Вильчека, потому что это первый остров, на который они высадились, важно не путать с Землей Вильчека. Ну, и планируется бухта Тихая», - пояснил Кирилов.

Фото предоставила пресс-служба ОАО «ММП».