Национальный проект «Безопасные качественные дороги» – уникальная возможность, предоставленная президентом и правительством страны регионам

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» помогает решению ключевых проблем с использованием значительной финансовой поддержки федерального бюджета.

«До 2030 года субъекты Федерации дополнительно получат около 40 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов. Дополнительно предусмотрим на эту программу обновления общественного транспорта 150 миллиардов рублей из федерального бюджета», – обозначил Президент РФ Владимир Путин в рамках послания к Федеральному Собранию.

Обновление пассажирского транспорта в Мурманской области идёт успешно, в том числе благодаря эффективным мерам финансовой поддержки – специальным казначейским кредитам (СКК). В конце прошлого года на линию вышло 23 новых автобуса, отличительной чертой которых являются специально нанесенные логотипы Национального проекта «Безопасные качественные дороги» и «Время нового транспорта». Все приобретенные автобусы являются низкопольными городского типа. Для удобства пассажиров в автобусах предусмотрена механическая аппарель, которая облегчает посадку и высадку маломобильных граждан, людей с объемным багажом, дополнительными поручнями и стойками, обеспечивающими удобную и безопасную посадку, а просторная накопительная площадка позволяет разместить одновременно инвалидную и детскую коляски.

Автобусы курсируют на четырёх маршрутах регулярных перевозок Мурманска: №10А «ул. Героев Рыбачьего – завод «Севморпуть» - 15 единиц большого класса; №19 «ул. Крупской – Морской вокзал» - 5 единиц большого класса; №25 «Семёновское озеро – Молокозавод» - 1 автобус среднего класса; №29 «ул. Фрунзе – ул. Мира» - 2 единицы среднего класса.

В этом году автобусы уже совершили 10040 рейсов и перевезли более 592863 пассажиров.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, с 2021 года приобретено 233 единицы общественного транспорта. На сегодняшний день на регулярных маршрутах Мурманской области, обслуживаемых по регулируемым тарифам, работает 88% транспорта не старше 5 лет, а средний возраст парка снижен в 2,4 раза.

«Масштабная работа по обновлению автопарка позволяет повысить комфорт перевозок, снизить интервалы движения транспорта на действующих маршрутах и открыть новые, тем самым повышая доступность отдельных микрорайонов и целых населенных пунктов. Всего же за последние четыре года за счет мер федеральной поддержки по нацпроекту автопарки субъектов пополнили более 5,9 тысячи транспортных средств: 5278 автобусов, 282 троллейбуса, 240 электробусов и 156 трамваев», ― сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Фото: https://gov-murman.ru