Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» реализован в Мурманской области на 99,6%

Об этом, комментируя итоги работы за девять месяцев 2022 года, на заседании правительства региона вчера сообщила первый заместитель губернатора Оксана Демченко. Сейчас северяне могут получить в электронном виде около 150 услуг регионального и муниципального уровня. Сделать это возможно через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) и Региональной портал электронных услуг (РПЭУ).

На всероссийском уровне Мурманская область в числе 30 регионов-лидеров, которые обеспечили 100% подключения к портальным формам массовых социально значимых услуг из федерального перечня на ЕПГУ. Таких, например, как запись ребёнка в детский сад, школу, кружки и секции или получение субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Национальный проект также помогает жителям Заполярья получить доступ к высокоскоростному интернету. В рамках «Цифровой экономики» к нему подключены 553 социально-значимых объекта региона, в том числе 193 медицинских и 189 образовательных организаций, 26 учреждений культуры.

Особенное внимание в данном случае уделяется отдаленным населенным пунктам. В Териберке качественную связь удалось провести по волоконно-оптическим линиям, а, чтобы интернет пришёл в Ёну и Ёнский, потребовалось организовать большую совместную работу с операторами связи, органами муниципальных и региональных властей.

Ещё одно достижение Мурманской области – успешное внедрение Платформы обратной связи (ПОС). Регион вошёл в пятерку лучших субъектов России, ведя активную работу с обращениями местных жителей. Так, через систему, интегрированную с порталом «Наш север», поступило 13261 обращение, из которых исполнено 12797.

Сегодня к ПОС в Мурманской области подключены около 900 ведомств и организаций – это не только региональные органы власти и администрации муниципалитетов, но и учреждения здравоохранения, социального обслуживания.

Региональное Министерство цифрового развития, отмечает что исполнение национальных проектов, реализуемых в Мурманской области, контролируется через Единую цифровую платформу управления регионом, которая собирает и анализирует данные, поступающие из ведомственных информационных систем области. В неё включены портал «Наш Север», инвестиционный и туристический порталы Мурманской области, а также система мониторинга уборки территорий муниципальных образований и другие сервисы региона.