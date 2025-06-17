Национальный проект «Инфраструктура для жизни»: на автодороге Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами начался ремонт

В Мурманской области продолжается реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни». Один из объектов 2025 года – автодорога Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, с 66 по 82 км, где уже начались работы.

На участке выставлены временные дорожные знаки, информационные щиты. Сейчас выполняются работы по срезке существующего покрытия методом холодного фрезерования. Этот материал в дальнейшем будет использован при укреплении обочин.

Напомним, что в текущем дорожно-строительном сезоне в Мурманской области в рамках национального проекта уже завершён ремонт на двух объектах. Работы выполнены на автодороге Умба – Кандалакша и автоподъезде к Апатитам.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548491/#&gid=1&pid=2