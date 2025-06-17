Мурманская область. Арктика (16+)17.06.25 14:30
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»: на автодороге Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами начался ремонт
В Мурманской области продолжается реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни». Один из объектов 2025 года – автодорога Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, с 66 по 82 км, где уже начались работы.
На участке выставлены временные дорожные знаки, информационные щиты. Сейчас выполняются работы по срезке существующего покрытия методом холодного фрезерования. Этот материал в дальнейшем будет использован при укреплении обочин.
Напомним, что в текущем дорожно-строительном сезоне в Мурманской области в рамках национального проекта уже завершён ремонт на двух объектах. Работы выполнены на автодороге Умба – Кандалакша и автоподъезде к Апатитам.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548491/#&gid=1&pid=2
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