Национальный проект «Инфраструктура для жизни»: на автоподъезде к Апатитам завершён ремонт

На автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Автоподъезд к городу Апатиты» завершён ремонт. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подрядной организацией заменено 3,5 км дорожного покрытия, выполнена планировка обочин и нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Автомобильная дорога является главной транспортной артерией, соединяющей города Кировск и Апатиты с федеральной трассой Р-21 «Кола».

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в текущем сезоне это уже второй региональный объект, работы на котором завершены в рамках национального проекта. Напомним, ранее ремонт был выполнен на автомобильной дороге «Умба – Кандалакша».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548440/#&gid=1&pid=1