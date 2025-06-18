Национальный проект «Инфраструктура для жизни»: на подъезде №1 автодороги Кола – Мурмаши завершён ремонт

На подъезде №1 автодороги Кола – Мурмаши выполнены дорожные работы. Это уже третий региональный объект нацпроекта «Инфраструктура для жизни», ремонт на котором завершён в текущем сезоне.

Подъезд соединяет федеральную трассу Р-21 «Кола» с улично-дорожной сетью города Мурманска. Подрядной организацией обновлено покрытие проезжей части и тротуаров, выполнена планировка обочин, заменены водоотводные лотки, а также нанесена горизонтальная дорожная разметка. Объём работ составил более 10 тысяч квадратных метров.

В настоящее время идут подготовительные мероприятия для приёмки работ государственным заказчиком.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в случае выявленных дефектов в процессе эксплуатации, подрядная организация устраняет их за свой счет. На произведенные работы распространяются гарантийные обязательства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548607/#&gid=1&pid=1