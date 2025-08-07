Национальный проект «Инфраструктура для жизни»: продолжается ремонт моста через реку Колу

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в настоящее время идёт ремонт мостового сооружения через реку Колу. Мост расположен на 3 км автомобильной дороги, обеспечивающей доступ к железнодорожной станции «Магнетиты».

К настоящему моменту специалисты завершили ряд важных этапов восстановления и укрепления конструкции моста. Для увеличения его устойчивости, снижения риска деформаций и разрушения опор мостовиками выполнены работы по укреплению левого берега опоры №1. Проведено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия на правом крыле моста, а также демонтирован защитный слой верхнего покрытия на правых пролётах, что даёт возможность приступить к реконструкции несущих конструкций и дальнейшему ремонту.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, работы осуществляются с соблюдением всех нормативных требований и графика.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551473/#&gid=1&pid=3