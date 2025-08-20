Национальный проект «Инфраструктура для жизни»: продолжается ремонт моста через реку Колу

Заместитель губернатора – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова совместно с руководителем «Мурманскавтодора» Дмитрием Игнатовым проверили ход работ на мостовом переходе через р.Кола на 4 км автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты.

Выездные проверки на объекты президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в целях визуального контроля хода работ и оценки соблюдения сроков их выполнения проводятся регулярно.

На сегодняшний день выполнен комплекс работ по восстановлению конструкции мостового перехода, продолжаются работы по ремонту крайних и промежуточных опор, укреплению конусов, устройству сопряжения моста и замены балки пролётного строения.

«Сейчас мы меняем подферменные площадки и поднимаем балки. Выполняем устройство межбаллочных швов и консольной части. Левую сторону мы уже практически завершили, сейчас работаем по правой стороне. В ненастную погоду, как сейчас, процесс не останавливается, мы продолжаем демонтажные работы и работы с бетоном», - рассказал Валентин Басов, начальник участка.

«Все мероприятия проводятся строго по графику и нормативным требованиям, на сегодняшний день выполнено более 50% запланированных работ. Движение на мостовом сооружении не перекрывалось и организовано по одной полосе», - уточнила Юлия Полиэктова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552030/#&gid=1&pid=3