Национальный проект «Инфраструктура для жизни»: в работе 12 из 20 дорожных объектов в Мурманской области

В Мурманской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» из 20 запланированных объектов работы ведутся на 12. Один из объектов завершён опережающими темпами: дорожники закончили ремонт на участках автомобильной дороги Умба – Кандалакша.

В областном центре ремонтируется 8 участков улично-дорожной сети. На улицах Старостина, Свердлова, проспекте Героев-североморцев (от ж/д переезда до участка с кольцевым движением), отрезке Верхне-Ростинского шоссе (от улицы Домостроительной до Восточной объездной дороги) и проезде Нагорном подрядчик завершает демонтажные работы: разборку тротуаров и бортового камня, фрезерование проезжей части.

На проспекте Кольском (от ул. Морской до примыкания к проезду Автопарковому), проезде Связи и на улице Полярные Зори выполнены работы по укладке выравнивающего (нижнего) слоя асфальтобетона проезжих частей, продолжается монтаж бордюров и устройство тротуаров.

Ремонтные работы ведутся и на региональных объектах. В Апатитах продолжается ремонт путепровода через железную дорогу на 1 км объездной трассы. Подрядчики демонтируют барьерное ограждение и проводят пескоструйную очистку железобетонных плит. Далее – монтаж балок пролётных строений и водоотвода, а также гидроизоляция проезжей части моста.

Ремонт моста через реку Кола на 3 км подъезда к станции Магнетиты также идёт согласно графику. Подрядчики меняют подферменники и восстанавливают монолитные участки пролётов с арматурой. Впереди установка барьерных ограждений, новых цоколей и водосливных лотков.

На подъезде №1 автодороги Кола – Мурмаши ремонтные работы приближаются к завершению. Уже выполнена укладка выравнивающего и верхнего слоев покрытия, закончено устройство тротуаров. Подрядчикам осталось выполнить укрепление обочин и нанести горизонтальную разметку.

Также почти завершён ремонт на автоподъезде к Апатитам. На этом объекте уже выполнена укладка верхнего слоя дорожной одежды на проезжей части протяженностью 3,5 км.

Для проверки качества выполненных работ специалисты «Мурманскавтодора» провели отбор кернов на выборочных участках автоподъезда для определения толщины асфальтированного слоя, степени его уплотнения и уровня водонасыщенности. Только после проведения испытаний и подтверждения качества работ объект будет принят в эксплуатацию, и «Мурманскавтодор» как заказчик приступит к процедуре оплаты по государственному контракту.

На все выполненные работы в дальнейшем распространяются гарантийные обязательства. В случае выявленная дефектов в процессе эксплуатации подрядчик устраняет их за свой счёт, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547887/#&gid=1&pid=1