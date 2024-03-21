Национальный проект «Производительность труда» успешно реализуется на ММТП НТК

В Мурманском морском торговом порту и Мурманском балкерном терминале, входящих в Национальную транспортную компанию, продолжается работа по тиражированию результатов национального проекта «Производительность труда». Он был успешно реализован на предприятиях осенью прошлого года совместно с Региональным центром компетенций Мурманской области (РЦК Мурманской области).

В настоящее время достигнутые результаты уже применяются во всех ключевых процессах. Так, в рамках программы ведётся работа по оптимизации обработки грузов, а также внедряются инструменты бережливого производства в деятельности обеспечивающих служб. В частности, сотрудники Комплекса механизации ММТП НТК и проектного офиса приступили к внедрению системы 5С. Её суть состоит в оптимальной организации рабочего пространства.

«Мы организовываем переезд нескольких структурных подразделений Комплекса механизации в новые цеха на грузовом районе №2. Это непростая задача, но цель очень важная - повышение эффективности ремонта и обслуживания техники. В настоящий момент мы уже разработали новую планировку цехов, провели обучение сотрудников и начали работу по внедрению системы 5С», - отметила руководитель программы в АО «ММТП» Пономарева Мария.

Представители Регионального центра компетенций Мурманской области (РЦК Мурманской области) поблагодарили сотрудников предприятия за активную работу и пожелали дальнейших успехов в достижении намеченных целей.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254621%2Fwall-149919532_3739