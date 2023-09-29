Национальный проект «Производительность труда» в действии

В АО «Мурманский морской торговый порт» и ООО «Мурманский балкерный терминал», входящих в структуру Национальной транспортной компании (НТК), состоялся День информирования по итогам реализации пилотных проектов в рамках национального проекта «Производительность труда». Предприятия начали работу в его рамках в феврале текущего года. В качестве пилотных потоков были выбраны процессы технического обслуживания техники.

«Национальный проект реализуется на территории Мурманской области всего два года, и уже сейчас мы видим ощутимые успехи от внедрения мероприятий нацпроекта на предприятиях региона, в том числе при поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда. Отличные результаты продемонстрированы и сегодня по итогам реализации проектов по улучшениям на крупнейших транспортно-логистических предприятиях», - отметила и.о. министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Лящук.

«В течение шести месяцев мы предметно занимались анализом и настройкой производственных процессов в выбранных подразделениях. И уже можно сказать, что поставленных целей мы достигли: у нас есть необходимая положительная динамика показателей производительности труда и снижение себестоимости переработки грузов. Мы благодарны специалистам Регионального центра компетенций в сфере производительности труда и Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области за совместную работу и оказанную помощь», - сказал исполнительный директор предприятий Алексей Рыкованов.

Помимо достижения плановых показателей роста производительности труда, также был сформирован план тиражирования нового опыта внедрения механизмов бережливого производства. Теперь он будет использован и в других подразделениях предприятий.

«Сегодня предприятия переходят на фазу тиражирования, на которой в течение двух с половиной лет инструменты бережливого производства будут внедрены на всех ключевых производственных и вспомогательные процессах. Уверены в дальнейшей успешности реализации программы повышения производительности труда», - сказала руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Елена Григорьева.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253459%2Fwall-149919532_3447