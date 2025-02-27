Национальный проект «Производительность труда» в Мурманской области: экономия от оптимизации процессов для предприятий Мурманской области составила почти 250 млн рублей

Мурманская область с 2021 года является участником национального проекта «Производительность труда». За это время к участию в нацпроекте привлечены 15 предприятий региона. В целях поддержки предприятий-участников при реализации мероприятий нацпроекта был создан Региональный центр компетенций в сфере производительности труда.

Каждый участник нацпроекта «Производительность труда» получил индивидуальные экономические результаты за счет внедрения методики бережливого производства: в среднем удалось сократить время протекания процессов на 36%, незавершенное производство – на 29%, а выработку увеличить в 1,7 раза без дополнительных затрат. Общий экономический эффект от реализации проектов по производительности труда составил 247 млн рублей.

Важнейшей задачей в рамках повышения производительности труда стало обучение команд с целью получения соответствующих компетенций и формирования производственной культуры на предприятиях. Всего в рамках нацпроекта в Мурманской области обучено инструментам бережливого производства, в том числе на базе созданной в 2021 году в РЦК «Фабрике процессов», порядка 500 человек.

«В Мурманской области сформирована прочная основа для дальнейшей реализации национальной цели по повышению производительности труда в регионе. Все показатели национального проекта «Производительность труда», установленные для региона, выполнены. Мероприятия будут продолжены и расширены в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/