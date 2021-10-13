Национальный проект «Жильё и городская среда» успешно реализуется в Мурманске

Где будет новый асфальт? Достаточно ли освещения? Это лишь малая часть вопросов жителей, чьи придомовые территории попали в программу «Формирование комфортной городской среды». В одном из таких дворов, у дома №13 по ул. Капитана Егорова сегодня состоялось выездное совещание по планам благоустройства на 2022 год. В нём приняли участие депутаты Мурманской областной Думы, Совета депутатов города Мурманска, представители профильных комитетов администрации города Мурманска. Интересы жильцов в соответствии с решением протокола на встрече представила руководитель организации, осуществляющей управление многоквартирным домом.

Дизайн-проектом благоустройства дворовой территории предусмотрен ремонт проезжей части и тротуара, замена люков инженерных сетей, ремонт наружного освещения, установка парковочных столбиков и озеленение.

– Двор небольшой, плотность домов высокая, поэтому важно до мелочей продумать план благоустройства и организовать территорию таким образом, чтобы даже в существующих архитектурных реалиях она радовала жильцов и была максимально функциональной, – отметила депутат Совета депутатов Елена Меркушова.

Нельзя не сказать о том, что мнение горожан учитывается на протяжении всех этапов работ: от подготовки проекта до приёмки объекта. В результате такого плотного взаимодействия двор получается таким, каким бы его хотели видеть сами жители.

– Здесь налицо комплексный подход. Так, в этом году по адресу ул. Капитана Егорова, 13 идёт ремонт крыши и фасада дома, а в следующем – будет отремонтирован двор. С той же последовательностью уже проведены эти виды работ по адресу проспект Ленина, 61. Также неподалеку завершается реконструкция общественной зоны у памятника В.И. Ленину. Кроме того, улица Егорова в рамках плана мероприятий «Наш Мурманск» стратегии «На Севере-Жить. 2030» стала одной из пилотных по разработке и внедрению единого дизайн-кода, – рассказал заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора. – Важно, что результат работ, которые ведут в историческом центре город и регион в рамках национальных проектов, виден уже сегодня. Наши дворы преображаются. А если взять ближайшее будущее, думаю, их будет просто не узнать.

Национальный проект «Жильё и городская среда» реализуется в Мурманске не первый год. В 2020 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» отремонтировано 10 дворов, в 2021 году – 20 объектов, в планах на 2022 год – 18 дворовых территорий.