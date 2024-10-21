Нацпроект «Безопасные качественные дороги»: в Апатитах продолжается ремонт путепровода через железную дорогу

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжаются работы по ремонту путепровода через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги в Апатитах.

Основные работы по ремонту опор и мостового полотна, а также устройство гидроизоляции и укладка выравнивающего слоя асфальтобетона на левой половине путепровода завершены.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в настоящее время мостовики выполняют устройство временного ограждения на период технологического перерыва, который продлится с ноября 2024 года до конца апреля 2025 года.

Окончание работ запланировано на IV квартал 2025 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/