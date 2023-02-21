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Мурманская область. Арктика (16+)21.02.23 14:30

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области: объекты отремонтируют по просьбам жителей

В этом году в Мурманской области по итогам обращений жителей был составлен список дорожных объектов, которые должны быть в первоочередном порядке приведены в нормативное состояние в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Окончательный перечень местных дорог был определён по итогам выездных мероприятий при участии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, представителей Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Один из объектов – дорога у детской поликлиники №5 (проезд от дома №88 по ул. Александра Невского до ул. Кирпичной) в Ленинском округе Мурманска всегда была грунтовой и в межсезонье на ней образовывались ямы и лужи. В планах – обустройство проезжей части асфальтобетонным покрытием, устройство тротуаров и обочин, ограждений и перил, озеленение территории. Общая протяженность работ составит 0,6 км.

Ещё один объект, на который обращено особое внимание состоит из двух участков: ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до проезда «Серпантин»); просп. Героев-североморцев (от проезда «Серпантин» до Верхнеростинского шоссе).

В связи с увеличившимся потоком транспортных средств и высокой нагрузкой на дороге образовалась ощутимая колейность. В этом году проезжую часть приведут в нормативное состояние, также будут отремонтированы тротуары и съезды.

Посёлок городского типа Росляково ранее входил в состав ЗАТО г. Североморск, сегодня это район Мурманска. Благодаря дорожному нацпроекту в Росляково отремонтируют две дороги: ул. Молодёжная; ул. Советская (от ул. Заводской до ТП-241 в районе дома №19 по ул. Советской).

В планах привести в нормативное состояние порядка 1,2 км дорожного покрытия на проезжих частях и тротуарах, заасфальтировать съезды, обновить бортовой камень и озеленить территорию.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в текущем году начнутся работы и на региональных автодорогах Мурманской области. По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса будут отремонтированы участки дорог Мишуково – Снежногорск и следующий участок дороги Кола – Мурмаши.

Работы, начатые в прошлом году, также будут продолжены. На автомобильной дороге Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами (км 33 – км 42, км 45 – км 49, км 50 – км 52, км 53 – км 54, км 54 – км 63) планируется ремонт 25 км, объект будет введён в эксплуатацию в 2023 году. Опережающими темпами ремонта в прошлом году выполнена укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на 10 км.

Работы на автоподъезде к селу Териберка, км 10 – км 35 продолжаются. В рамках контрактов пройдет реконструкция участка в 10 км дороги, а также капитальный ремонт участка в 15 км. Плановый ввод объектов в эксплуатацию – в 2024 году.

 

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