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Мурманская область. Арктика (16+)11.04.23 15:00

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области: стартовала подготовка к дорожно-строительному сезону

В этом году в Мурманской области по итогам обращений жителей был составлен список дорожных объектов, которые в первоочередном порядке приведут в нормативное состояние в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Окончательный перечень местных дорог был определён по итогам выездных мероприятий при участии представителей Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. 

В Первомайском районе будут отремонтированы улица Шевченко (от просп. Кольского до дома №36а по ул. Шевченко), проспект Кольский (от ул. Капитана Пономарева до ул. Морской) и подъездная дорога к Центру детского и юношеского туризма «Парус». 

В Октябрьском районе в перечень ремонтируемых объектов включены улицы Профсоюзов и Коммунны, участок улицы Георгия Седова (от Верхнеростинского шоссе до пр-да Северного), улица Планерная (от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса), улица Старостина (от ул. Приозерной до ул. Мира), участки улицы Карла Маркса (от ул. Старостина до ул. Планерной) и улицы Шмидта (от ул. Капитана Егорова до ул. Академика Книповича); 

Ещё один объект, в отношении которого поступало много жалоб от жителей города, состоит из двух участков: ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до проезда «Серпантин»); просп. Героев-североморцев (от проезда «Серпантин» до Верхнеростинского шоссе). Дорога имеет очень важное значение, это главная артерия, соединяющая Ленинский и Октябрьский районы города.

В Ленинском районе также планируются масштабные работы в рамках дорожного проекта. В планах привести в нормативное состояние два участка на Верхнеростинское шоссе (от просп. Героев-североморцев до остановки «Ул. Кильдинская» в южном направлении и участок от ул. Георгия Седова до ул. Старостина) и обновить дорожное полотно на улице Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до Нижнеростинского шоссе).

На улице Алексея Хлобыстовав этом году планируется не только ремонт дорожного покрытия на участке от просп. Героев-североморцев до ул. Свердлова, но и устройство остановочных пунктов в районе дома №28 корп.1 (северное направление) и дома №33 по ул. Алексея Хлобыстова (южное направление).

Ещё один объект – дорога у детской поликлиники №5 (проезд от дома №88 по ул. Александра Невского до ул. Кирпичной) в Ленинском округе Мурманска. Дорога была в неудовлетворительном состоянии и в межсезонье на ней образовывались ямы и лужи, отсутствие тротуаров и проезжающие машины создавали для пешеходов приносили неудобство. В планах ремонт проезжей части с устройством асфальтобетонного покрытия, тротуаров, ограждений и перил, озеленение территории.

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в планах – ремонт двух дорог в Росляково: ул. Молодёжная; ул. Советская (от ул. Заводской до ТП-241 в районе дома №19 по ул. Советской).

Всего в планах на 2023 год привести в нормативное состояние более 14 км дорожного покрытия, заасфальтировать съезды, обновить бортовой камень и озеленить территорию, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

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