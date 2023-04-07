Нацпроект «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области: стартовала подготовка к дорожному сезону по просьбам жителей

Перечень ремонтируемых дорог, включаемых в национальный проект «Безопасные качественные дороги», формируется не только на основании выездных мероприятий, но и по просьбам жителей. В адрес полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе обратилась заявительница с предложением обустройства остановочного комплекса на улице Хлобыстова в Мурманске.

По поручению губернатора Мурманской области предложение было детально рассмотрено и решено отремонтировать участок дороги от проспекта Героев-североморцев до ул. Свердлова с устройством остановочных пунктов в районе дома №28 корп.1 (северное направление) и №33 по ул. Алексея Хлобыстова (южное направление).

В настоящее время по ул. Алексея Хлобыстова организовано транспортное обслуживание населения маршрутами регулярных перевозок: №30 «Завод «Севморпуть» - ул. Фрунзе», выполняется 56 рейсов в будние дни и 29 рейсов в выходные дни; №33Р «Ул. Капитана Орликовой – ул. Заводская, жилой район Росляково», выполняется 101 рейс в будние дни, 66 рейсов в выходные дни.

Кроме того, данные остановки будут использоваться на троллейбусном маршруте №3 «Ул. Магомета Гаджиева – ул. Радищева» при движении троллейбусов в депо.

Таким образом, качество транспортного обслуживания населения, проживающего на ул. Хлобыстова будет улучшено, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru