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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.25 17:30

Нацпроект «Безопасные качественные дороги»: в Мурманской области за 2019-2024 г.г. в нормативное состояние приведено 242 объекта дорожной сети

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, стартовавший в 2019 году национальный проект «Безопасные качественные дороги» стал одним из самых узнаваемых и масштабных. Так, за 6 лет в нормативное состояние приведено 242 объекта дорожной сети Мурманской области, в том числе 53 региональные дороги, 13 мостов и путепроводов, 168 дорог агломерации «Мурманская» (г. Кола и г. Мурманск), впервые создано 2 автоматических пункта весового и габаритного контроля, 6 объектов в рамках контрактов жизненного цикла.

«С 2019 года в нормативное состояние приведено более 416 км региональных дорог, дорожной сети агломерации «Мурманская» и части дорог в Коле. Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, увеличилась с 65% до 87,53%, а доля дорог регионального значения – с 43,5% до 53,6%. Кроме того, протяжённость приведенных в нормативное состояние мостов и путепроводов на а/д регионального и местного значения составила 2 242 погонных метров, в том числе протяженность реконструированных мостов и путепроводов – 186,1 погонного метра», – рассказала 26 февраля первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

В ходе реализации нацпроекта значительно улучшилось состояние дорожной инфраструктуры, что способствовало повышению безопасности на дорогах и улучшению качества жизни граждан. За весь период реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области наблюдается положительная динамика снижения аварийности в регионе. Так, в 2024 году смертность в ДТП относительно 2023 года снизилась на 34%.

Мероприятия, которые были начаты в нацпроекте «Безопасные качественные дороги», будут продолжены и сосредоточены в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни», отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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