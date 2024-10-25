Нацпроект «Безопасные качественные дороги»: завершен капитальный ремонт автодороги Кола – Мурмаши

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен капитальный ремонт участка региональной автодороги Кола – Мурмаши (км 15+350 - км 16+350).

Трасса Кола – Мурмаши с подъездами составляет почти 18 км и обеспечивает связь между населенными пунктами и международным аэропортом «Мурманск». Участок, на котором выполнен капитальный ремонт, проходит через городское поселение Мурмаши.

На объекте полностью заменено дорожное покрытие, уложено более 1,12 тыс. кв. метров асфальтобетона. Также подрядная организация выполнила устройство порядка 470 погонных метров барьерного и металлического перильного ограждения, планировку и укрепление откосов и кюветов, была произведена замена существующих металлических и железобетонных труб.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, для безопасности дорожного движения на ремонтируемом участке обновили тротуары, обустроили парковки и установили 35 новых дорожных знаков, также отремонтировали посадочную площадку и установили остановочный павильон для ожидания общественного транспорта.

Кроме того, на протяжении всего ремонтируемого участка выполнено устройство наружного освещения, установлено 43 металлические оцинкованные опоры со светильниками. Теперь и на этой дороге стало светлее и безопаснее.

На все выполненные работы по капитальному ремонту и конструктивные элементы предусмотрены гарантийные обязательства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/