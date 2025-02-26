Нацпроект «Цифровая экономика»: в Мурманской области количество обращений за получением социально значимых услуг в электронном виде выросло почти в 2,5 раза

Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» с 2021 года в Мурманской области почти в 2,5 раза выросло количество обращений за получением массовых социально значимых услуг в электронном виде.

В 2022 году все массовые социально значимые услуги, предоставляемые в регионе, были переведены в электронный формат. Самыми популярными остаются: компенсация родителям, дети которых посещают детский сад, путёвки для организации детского отдыха летом, запись юных северян на кружки и секции.

Единый портал государственных услуг очень востребован у северян. В 2024 году почти 77% жителей Мурманской области, имеющих подтвержденную учётную запись на госуслугах, воспользовались его возможностями.

«В рамках «Цифровой экономики» начала свою работу и продолжает развиваться Платформа обратной связи (https://pos.gosuslugi.ru/landing/), где жители оставляют свои обращения и сообщения, подлежащие рассмотрению в очень строгие регламентированные сроки. Показатель обработки ответов на эти обращения у нас составляется практически 100%, а медиана качества ответов по данным вопросам – пять из пяти баллов. Это оценка наших федеральных коллег, поэтому мы можем считать ее объективной и гордимся таким результатом», – подчеркнула Оксана Николаевна.

Оставить свое сообщение о проблеме на ней можно:

- через форму на портале «Госуслуги»;

- через мобильное приложение «Госуслуги.Решаем вместе»;

- через виджеты на сайтах и электронные формы в социальных сетях исполнительных органов, органов местного самоуправления и иных организаций Мурманской области;

- через QR-код,размещенный в общественных местах.

За два месяца 2025 года на платформу от жителей Мурманской области поступило более 10 тысяч сообщений.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/