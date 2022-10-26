Нацпроект «Демография»: бесплатные уроки плавания, площадки ГТО и новые объекты для северян всех возрастов

В рамках выездного заседания регионального правительства, которое проходило вчера в Ловозерском районе, первый заместитель губернатора Оксана Демченко сообщила, что нацпроект «Демография» – один из самых капиталоемких проектов. Именно благодаря ему в регионе появится ещё два детских сада и спортивные объекты.

В рамках национального проекта «Демография» семьи получают выплаты: при рождении третьего ребёнка или последующих детей, семьи в которых родился первенец и приёмные семьи. На эти цели в 2022 году направили 1,5 млрд рублей.

«В этом году 334 полных цикла ЭКО прошли семьи, страдающие бесплодием», – также отметила Оксана Демченко.

В нацпроекте учтены и потребности граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов в социальном обслуживании. Так же за счёт нацпроекта оказывается геронтологическая помощь, проводятся профосмотры и диспансеризация.

Благодаря нацпроекту «Демография» в Мурманской области развивается массовый спорт, проводят спортивно-событийные мероприятия и модернизируют спортивную инфраструктуру.

На данный момент создано более 100 школьных спортивных клубов, проходят бесплатные сеансы оздоровительного плавания «Час здоровья» для пенсионеров, инвалидов и детей-сирот, проведена серия разноплановых мероприятий, а также масштабный Праздник Севера.

«Масштабная финансовая поддержка позволяет успешно реализовывать программу «Умею плавать» для детей от 6 до 10 лет, закупать спортивно-технологическое оборудование для площадок ГТО, помогать спортивным школам и проводить реновацию их сооружений в нормативное состояние», – дополнили в региональном Минспорте.

Высокий результат в реализации федеральной программы «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» помог обеспечить региональный план «На Севере – жить!», в рамках которого появляются новые спортивные объекты. Так, в 2022 году завершается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Заозерске и Кандалакше, а также лыжной базы в Полярных Зорях, проводится капитальный ремонт действующих муниципальных спортивных объектов.

По прогнозам профильного ведомства благодаря планомерной политике регионального правительства и поддержке со стороны губернатора к 2024 году доля северян, выбравших активный образ жизни, составит 55%.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2022 году на реализацию федерального проекта Министерство спорта России выделило Мурманской области 248,2 млн рублей. С учётом регионального и муниципального софинансирования объем инвестиций в это направление деятельности составил 793,1 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru