Нацпроект «Демография»: более 10 тысяч северян стали участниками программы «Старшее поколение»

В Мурманской области проживает 163,9 тысячи пожилых людей и инвалидов. Региональный проект «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» помогает поддержать их и повысить качество жизни, обеспечивая социальными услугами во всех формах обслуживания. На данный момент такую деятельность ведут 49 организаций социального обслуживания, из них 27 являются негосударственными.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, по итогам первого полугодия исполнение проекта «Старшее поколение» составило – 6,11%, то есть более 10 тысяч северян являются получателями услуг в государственных социальных учреждениях Кольского Заполярья.

«Старшее поколение требует особого внимания. Наша задача — создать условия, поддерживающие активное и здоровое долголетие лиц пожилого возраста, обеспечить основные потребности граждан, нуждающихся в постоянной посторонней помощи», — прокомментировал и.о. министра труда и социального развития Мурманской области Игорь Шипилов.

Фото: https://gov-murman.ru