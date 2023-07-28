Нацпроект «Демография»: более 89 млн рублей направлено на модернизацию центров занятости Мурманской области

Мурманская область входит в 17 пилотных регионов страны, в которых модернизируются центры занятости населения в рамках национального проекта «Демография». Цель комплекса мероприятий – трансформация центров занятости населения в современные кадровые центры. Благодаря проекту создаются единые стандарты оказания услуг соискателям, переподготовка и повышение квалификации сотрудников служб, обновляется инфраструктура самих центров занятости в нашем регионе.

В 15 центрах занятости Мурманской области планируется проведение мероприятий по направлениям «Текущий ремонт» и «Оснащение». На эти цели выделено более 89,4 млн рублей из федерального и областного бюджета.

Особое внимание при работе по данным направлениям уделяется ремонту и зонированию пространств кадровых центров, что позволяет сделать их более функциональными и комфортными для посещения. В рамках цифровизации услуг центры оснащены системой электронной очереди и оценки качества оказываемых услуг, современной системой видеоконференцсвязи для проведения совещаний и онлайн-собеседований.

«Комплекс мер по модернизации подразумевает не только централизацию системы управления службы занятости, цифровизацию услуг и внедрение единых стандартов обслуживания. В первую очередь мы создаём комфортные условия для северян, обратившихся за получением услуг в наши кадровые центры. Работа с клиентом теперь строится по-новому. И именно внедрение клиентоцентричности, как главного принципа в работе кадровых консультантов, позволила уйти от формального оказания услуг и перейти к решению конкретных проблем соискателей и работодателей», — прокомментировал и.о. министра труда и социального развития Игорь Шипилов.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, также в рамках нацпроекта «Демография» реализуются дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда. Так, в Мурманской области организуются общественные работы для граждан, зарегистрированных в службе занятости. В 2023 году субсидия предоставлена 20 работодателям на частичную оплату труда 283 работникам, участвующим в общественных работах. Ещё одна программа направлена на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников оборонно-промышленных предприятий. В рамках реализации нацпроекта «Демография» обучение прошли 118 северян.