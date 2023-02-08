Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району проводит набор россиян мужского пола в возрасте от 18 летС 6 по 15 февраля АО «Электротранспорт» проводит в областном центре декаду пассажира
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)08.02.23 11:15

Нацпроект «Демография»: более 97% пожилых северян, проживающих в социальных учреждениях региона, привиты от пневмококковой инфекции

В 2022 году в Мурманской области вакцинацией от пневмококковой инфекции охвачены более 97% пожилых получателей социальных услуг, проживающих в соцучреждениях региона. Мероприятия по иммунизации проходят в рамках национального проекта «Демография». На закупку вакцины из бюджета выделено 193 тысячи рублей.

«Ежегодно от пневмококковой инфекции вакцинируются подопечные стационарных организаций социального обслуживания. По итогам года число привитых составило 983 человека. Мы превысили показатель в 95%, установленный нацпроектом», — прокомментировал министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Пневмококковая инфекция – одна из причин заболеваемости и смертности среди лиц пожилого возраста. Вспышки заболеваемости особенно часто происходят среди организованных коллективов в учреждениях длительного пребывания: психоневрологических интернатах и домах престарелых.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, вакцинация – единственный способ существенно повлиять на болезнь. После её проведения частота случаев пневмонии, менингитов и других вариантов течения пневмококковой инфекции уменьшается. Привитые реже болеют респираторными заболеваниями – гриппом, ОРВИ, бронхитами.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Спрос на токарей и фрезеровщиков в России за год вырос на 51%. Рост спроса в Мурманской области на 154%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Марина Початая, мурманчанка.
04.02.23 00:07
Добрый ночи, мурманчане! Что сказать, посмотрев сей видеосюжет? А то, что некто Игорь Буренко - типичный очередной квасной патриот, специалист по "неглубокой вспашке" (надеюсь понятно что я имею в
Комментарий к новости:Уходя – уходи: мурманчанин оставил перед закрытой дверью финского консульства памятные для Суоми вещи
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
02.02.23 20:54
Отличный, ОТМЕННЫЙ урок провел дипломированный учитель истории и обществознания, гордость МБОУ КШМ (хотя и не САМЫЙ образованный и грамотный учитель МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", как заявил
Комментарий к новости:В кадетской школе состоялся урок мужества, посвящённый 80-летию разгрома фашистов под Сталинградом
Арина
29.01.23 21:59
Полностью поддерживаю Глеба. Запад нас за людей не считает, а мы их языком пользуемся. Все названия должны быть на русском, хватит уже этой иностранщины, надоело
Комментарий к новости:Арина Кузнецова и Ирина Ткаленко: о проекте «Риал лайф», или Легко ли выпускать в жизнь воспитанников детских домов
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире15:00«Былинные герои Древней Руси». Документальный фильм (12+)16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«Мемориалы России». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Кольская АЭС сэкономила 150 млн рублей на закупочных процедурах в 2022 году-PRO Валюту (16+)Курс рубля в начале торгов слегка теряет-PRO Энергетику (18+)«Россети Северо-Запад» начнут строительство новой энергетической инфраструктуры на западном берегу Кольского залива-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Проект постановления правительства РФ меняет правила исчисления среднего заработка по последнему месту работы
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика