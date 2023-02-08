Нацпроект «Демография»: более 97% пожилых северян, проживающих в социальных учреждениях региона, привиты от пневмококковой инфекции

В 2022 году в Мурманской области вакцинацией от пневмококковой инфекции охвачены более 97% пожилых получателей социальных услуг, проживающих в соцучреждениях региона. Мероприятия по иммунизации проходят в рамках национального проекта «Демография». На закупку вакцины из бюджета выделено 193 тысячи рублей.

«Ежегодно от пневмококковой инфекции вакцинируются подопечные стационарных организаций социального обслуживания. По итогам года число привитых составило 983 человека. Мы превысили показатель в 95%, установленный нацпроектом», — прокомментировал министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Пневмококковая инфекция – одна из причин заболеваемости и смертности среди лиц пожилого возраста. Вспышки заболеваемости особенно часто происходят среди организованных коллективов в учреждениях длительного пребывания: психоневрологических интернатах и домах престарелых.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, вакцинация – единственный способ существенно повлиять на болезнь. После её проведения частота случаев пневмонии, менингитов и других вариантов течения пневмококковой инфекции уменьшается. Привитые реже болеют респираторными заболеваниями – гриппом, ОРВИ, бронхитами.

Фото: https://gov-murman.ru