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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.23 10:00

Нацпроект «Демография»: порядка 11 млн рублей направлено на закупку и поставку оборудования и инвентаря для спортивных школ Мурманской области

Вчера в ходе заседания регионального правительства первый заместитель губернатора Оксана Демченко отметила, что эффективная реализация в Мурманской области национального проекта «Демография», а также проектов, которые входят в региональный план «На Севере – жить», позволили существенно повысить число северян в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Так, по итогам первого полугодия 2023 года показатель превысил 52%, а уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 52,2%.

«Благодаря национальному проекту, в этом году мы начали реконструкцию Ледового дворца в Оленегорске. Ещё две новые спортплощадки в этом году появятся в Североморске и Видяево, площадка ГТО в Варзуге», – отметила Оксана Демченко.

В первом полугодии 2023 года правительством Мурманской области была продолжена работа по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

«Основная цель регионального проекта «Спорт – норма жизни» – создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий северян, в том числе повышение уровня обеспеченности населения региона объектами спорта, и подготовка спортивного резерва», – прокомментировала министр спорта Светлана Наумова.

В рамках этой работы профильным министерством за минувшие полгода был реализован ряд важных социально значимых проектов. Так, уже заключены контракты и договоры на оказание услуг по обучению навыкам плавания детей и подростков в возрасте от 6 до 14 лет с муниципальными бассейнами в Мурманске, Полярном, Полярных Зорях, Кольском, Ловозерском и Терском районах. На эти цели выделено более 3 млн рублей. Ещё 4 млн рублей направлено на организацию сеансов свободного плавания для северян, достигших пенсионного возраста, инвалидов, жителей области, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сеансы проводятся в бассейнах Мурманска, Колы, Мурмашей, Полярных Зорь, Полярного, ЗАТО Видяево, Апатит, Кандалакши, Оленегорска, Кировска, Ковдора, Снежногорска, Заполярного, Никеля и Мончегорска. С начала года бесплатно посетить учреждения смогли уже более 3,5 тысячи северян данных категорий.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, ещё одним важным направлением работы в рамках реализации национального проекта «Демография» является создание новых спортивных объектов. Министерством спорта региона уже закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания в Варзуге малой спортивной площадки ГТО. Ещё две спортивные площадки появятся в ЗАТО Видяево и ЗАТО г.Североморск: на эти цели выделено 4 млн рублей.

Региональный проект «Спорт – норма жизни» помогает оказывать поддержку организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва в Мурманской области.

«Порядка 11 млн рублей направлено на закупку и поставку спортивного оборудования и инвентаря для 4 областных спортивных школ по видам спорта биатлон, хоккей, парусный спорт, пауэрлифтинг, спортивная борьба», – отметила Светлана Наумова.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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