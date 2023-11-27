Нацпроект «Демография»: северяне продолжают получать актуальные специальности благодаря федеральному проекту «Содействие занятости»

В рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» кадровые центры Мурманской области проводят обучение безработных граждан. Среди них особое внимание уделяется слабозащищенным категориям северян, таким как люди с инвалидностью и ОВЗ, сироты, лица предпенсионного возраста и другие.

Участники проекта бесплатно обучаются актуальным и востребованным специальностям на рынке труда. К началу ноября несколько региональных кадровых центров успешно завершили обучение граждан.

Так, в Мончегорском кадровом центре было обучено 8 человек на оператора ЭВМ со знанием программы 1С. Один из них сразу нашёл работу по своей специальности в Мончегорском политехническом колледже. В этой же группе отучился и северянин с инвалидностью. Он также успешно прошёл итоговую аттестацию и теперь сможет найти работу по новой специальности.

В Печенгском кадровом центре завершила обучение группа профессиональной подготовки по направлению «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». Обучающиеся прошли практику в стенах Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения. 8 человек успешно сдали выпускной экзамен, среди них – гражданин предпенсионного возраста и родитель, воспитывающий ребёнка-инвалида.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в Ковдорском кадровом центре 8 человек завершили обучение по специальности «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования». В их числе – четверо ранее не работавших сирот. Северяне получили не только теоретические знания, но и прошли практику на современном оборудовании в учебно-производственных мастерских Ковдорского политехнического колледжа. Итоговая аттестация состоится 28 ноября. После сдачи экзамена обучающиеся получат документ о квалификации.

Подробная информация об обучении для безработных граждан размещена на сайте региональной службы занятости, а также на портале «Работа России». Телефон «горячей линии» +7 (8152) 56-67-07.

Фото: https://gov-murman.ru