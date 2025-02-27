Нацпроект «Демография» в Мурманской области 2019-2024: 1388 граждан старше трудоспособного возраста доставлены в медицинские учреждения автотранспортом, приобретенным для трёх КЦСОН

Вчера в Мурманске прошло заседание правительства Мурманской области, на котором обсудили результаты реализации национальных проектов за последние шесть лет (с 2019 по 2024 год). Одной из тем стало внимание к гражданам старшего поколения и инвалидам.

В рамках национального проекта «Демография» 1388 граждан старше трудоспособного возраста были доставлены в медицинские учреждения с использованием автотранспорта, приобретенного для трех комплексных центров социального обслуживания населения: Кандалакшского, Кольского и Ковдорского.

В рамках системы долговременного ухода 270 гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам были предоставлены социальные услуги по уходу. Это стало возможным благодаря включению региона в пилотный проект по внедрению указанной системы.

Министерство труда и социального развития Мурманской области продолжает работу по реализации национальных проектов, направленных на поддержку наиболее уязвимых групп населения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/