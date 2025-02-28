Нацпроект «Демография»: в Мурманской области в 2019-2024 г.г. количество занимающихся физкультурой и спортом выросло на 24 тысячи человек

«С 2019 года, за время реализации на территории Мурманской области национального проекта «Демография» и регионального проекта «Спорт – норма жизни», численность систематически занимающихся физической культурой и спортом возросла с 306,4 тысячи человек до 384,7 тысячи человек», – сообщила 26 феврали на заседании правительства региона первый вице-губернатор Оксана Демченко на заседании Правительства Мурманской области по реализации национальных проектов в регионе.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на сегодняшний день численность занимающихся физкультурой и спортом в регионе составляет 62,3% от планового показателя – увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70% к 2030 году.

В целях привлечения граждан к занятиям физкультурой и спортом правительством и региональным Министерством спорта ведётся реализация ряда проектов. Среди них бесплатные сеансы оздоровительного плавания для льготных категорий граждан, бесплатная программа по обучению навыкам плавания детей от 6 до 14 лет, а также бесплатные занятия различными видами спорта и двигательной активности в рамках проектов «Бодрое воскресенье» и «Бодрое воскресенье. Долголетие», а также другие проекты.

Особое внимание уделяют развитию спортивной инфраструктуры. С 2019 года в регионе введены в эксплуатацию 4 физкультурно-оздоровительных комплекса в Апатитах, Полярных Зорях, Заозерске и Кандалакше, крытый каток с искусственным льдом и межшкольный стадион в Мурманске, горнолыжный подъемник и административно-спортивный комплекс в Кировске, также продолжается комплексное развитие спорткомплекса «Долина Уюта». Кроме того, в Кандалакше, Кировске и Снежногорске модернизированы футбольные поля с искусственным покрытием, в 13 муниципальных образованиях региона установлены 32 спортивные площадки, из которых 8 площадок – это площадки ГТО.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/