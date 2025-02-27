В Мурманске состоится День приёма предпринимателейПОКУПКА ДЕТСКОЙ КОЛЯСКИ: МОЖНО ЛИ СЭКОНОМИТЬ?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.02.25 19:30

Нацпроект «Экология»: в Мурманской области в 2019-2024 г.г: ликвидированы две крупнейшие свалки Заполярья площадью около 45 га

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, с  2019 по 2024 годы министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области успешно реализовало национальный проект «Экология». В результате были достигнуты все запланированные показатели эффективности в рамках региональных проектов.

Таким образом, в рамках регионального проекта «Чистая страна» в Мурманской области ликвидировали две крупнейшие свалки отходов в Мурманске и ЗАТО г. Заозерск. Общий объём ранее размещённых отходов на указанных свалках составлял более 3,5 млн м3, а площадь – около 45 га.

В ходе работ выполнены решения по инженерной подготовке и защите территорий рекультивируемых свалок, направленные на формирование свалочного тела, укрепление откосов, организацию сбора и очистки фильтрата, ливневых стоков, устройство систем дегазации, противофильтрационных многослойных защитных экранов, посев трав, исключение развития эрозионных процессов.

Стоимость выполненных работ за счёт федерального, областного и местных бюджетов составила более 3 млрд рублей, а показатель выполнения нацпроекта «Экология» по ликвидированным свалкам составил 100%.

«Благодаря комплексной работе по реализации нацпроекта «Экология» сегодня Мурманская область занимает второе место в Национальном экологическом рейтинге по России и первое – среди регионов Северо-Западного федерального округа», – отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

В период с 2019 по 2024 год на территории Мурманской области были реализованы мероприятия регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». За прошедшие пять лет удалось восстановить 8706,4 га леса и достичь 100% выполнения показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений». Также в рамках регионального проекта было приобретено 427 единиц техники и оборудования, предназначенных для ликвидации лесных пожаров и выполнения мероприятий по лесовосстановлению.

Как отмечает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, ежегодно на территории региона в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и под эгидой всероссийской акции «Вода России» проводятся мероприятия по очистке берегов водных объектов от мусора. За период с 2019 по 2024 включительно проведено более 290 мероприятий, очищено свыше 287 км береговой полосы, а участие приняли порядка девяти тысяч человек, тем самым перевыполнив план в 2024 году на 15%.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители Мурманской области меньше других россиян уверены в отличных перспективах для своей карьеры
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что нужно знать бизнесу о новом порядке подачи документов в Росреестр
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире23:10«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:35«Кронштадт 1921». Документальный фильм (16+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Россияне далеки от «истерического потребления» и не верят в заморозку вкладов-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,85 рубля, доллар окреп почти на 1,77 рубля-PRO Энергетику (18+)В Полярных Зорях состоялся круглый стол по проекту повышения мощности энергоблока №3 Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)В Мурманске определены победители конкурса «Чистый двор»-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)В марте нас ждёт много новых законодательных изменений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика