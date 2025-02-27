Нацпроект «Экология»: в Мурманской области в 2019-2024 г.г: ликвидированы две крупнейшие свалки Заполярья площадью около 45 га

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, с 2019 по 2024 годы министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области успешно реализовало национальный проект «Экология». В результате были достигнуты все запланированные показатели эффективности в рамках региональных проектов.

Таким образом, в рамках регионального проекта «Чистая страна» в Мурманской области ликвидировали две крупнейшие свалки отходов в Мурманске и ЗАТО г. Заозерск. Общий объём ранее размещённых отходов на указанных свалках составлял более 3,5 млн м3, а площадь – около 45 га.

В ходе работ выполнены решения по инженерной подготовке и защите территорий рекультивируемых свалок, направленные на формирование свалочного тела, укрепление откосов, организацию сбора и очистки фильтрата, ливневых стоков, устройство систем дегазации, противофильтрационных многослойных защитных экранов, посев трав, исключение развития эрозионных процессов.

Стоимость выполненных работ за счёт федерального, областного и местных бюджетов составила более 3 млрд рублей, а показатель выполнения нацпроекта «Экология» по ликвидированным свалкам составил 100%.

«Благодаря комплексной работе по реализации нацпроекта «Экология» сегодня Мурманская область занимает второе место в Национальном экологическом рейтинге по России и первое – среди регионов Северо-Западного федерального округа», – отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

В период с 2019 по 2024 год на территории Мурманской области были реализованы мероприятия регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». За прошедшие пять лет удалось восстановить 8706,4 га леса и достичь 100% выполнения показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений». Также в рамках регионального проекта было приобретено 427 единиц техники и оборудования, предназначенных для ликвидации лесных пожаров и выполнения мероприятий по лесовосстановлению.

Как отмечает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, ежегодно на территории региона в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и под эгидой всероссийской акции «Вода России» проводятся мероприятия по очистке берегов водных объектов от мусора. За период с 2019 по 2024 включительно проведено более 290 мероприятий, очищено свыше 287 км береговой полосы, а участие приняли порядка девяти тысяч человек, тем самым перевыполнив план в 2024 году на 15%.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/