Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: ход работ на путепроводе мостового перехода через Кольский залив

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается ремонт путепровода через автомобильную дорогу, который является частью мостового перехода через Кольский залив.

Напомним, речь идёт об эстакаде на левом берегу, по которой транспорт съезжает с Кольского моста и заезжает на него. Общая протяжённость ремонтируемого участка вместе с левобережной развязкой составит около 1,5 километра.

В настоящее время на объекте ведутся работы по ремонту пролетных строений. Специалисты выполняют комплексную обработку нижней части конструкций, которая включает в себя пескоструйную очистку железобетонных элементов, защиту арматуры антикоррозийным составом, восстановление и защиту железобетонных поверхностей нижней части пролетных строений вручную. Эти меры направлены на значительное продление срока службы сооружения и повышение его надежности.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, всего в рамках проекта запланирована замена дорожного покрытия левобережной развязки, обновление барьерного ограждения, замена деформационных швов и ремонт опор путепровода. Все мероприятия проходят в строгом соответствии с техническим заданием и утверждённым графиком работ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569997/#&gid=1&pid=4