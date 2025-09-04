Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: ход ремонта мурманских дорог проверили общественники и депутаты

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, руководитель регионального Минтранса Юлия Полиэктова совместно с представителями администрации города Мурманска, депутатом областной Думы Германом Ивановым, депутатом Совета депутатов города Мурманска Андреем Шишко, заместителем руководителя Регионального исполкома партии «Единая Россия» Ириной Мещеровой и главой регионального исполкома Общероссийского Народного фронта Максимом Сахневичем оценили ход дорожных ремонтов в областном центре. В рамках выезда осмотрели объекты улично-дорожной сети Мурманска, которые отремонтированы в рамках президентского нацпроекта в этом году.

«Всего в этом сезоне в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и губернаторского плана «На Севере — жить!» ремонтируется 15 объектов улично-дорожной сети города Мурманска, на сегодняшний день работы на 7 объектах завершены. Мы внимательно следим за ходом работ, обязательно выезжаем на объекты совместно с представителями общественности, чтобы оперативно выявлять и согласовывать необходимые изменения непосредственно на месте», — рассказала Юлия Полиэктова.

На проспекте Героев-североморцев (от ж/д переезда до участка с кольцевым движением) работы завершены в середине августа. Отремонтировано более 1 км проезжей части площадью 13760,00 кв. метров и 1443,10 кв. метров тротуаров, восстановлены колодцы, обновлён бордюрный камень, уложена тактильная плитка на тротуарах.

«На прошлом выезде мы обращали внимание на люк, который находился выше уровня асфальта. Он выделялся на новом тротуаре, а также представлял неудобство для пешеходов. Владелец объекта был найден, все вопросы урегулированы, и теперь тротуар – в надлежащем виде, без дефектов: сейчас здесь прекрасное ровное покрытие, выполнено устройство нового люка, пешеходы могут с комфортом передвигаться», — заметил Андрей Шишко.

На улице Магомета Гаджиева также в рамках президентского нацпроекта отремонтирована проезжая часть, восстановлены колодцы и заменены бортовые камни. Сейчас вовсю кипит работа на пешеходной связи: дорожники демонтируют старые тротуары и тротуарные ступени по обеим сторонам улицы. Работы ведутся в рамках плана «На Севере – жить!». Здесь обновят не только тротуары, но и установят недостающее ограждение и тактильную плитку.

«От мурманчан поступали просьбы о выполнении ремонта тротуаров на улице Магомета Гаджиева, поскольку это важная пешеходная связь улицы Свердлова с проспектом Героев-североморцев. Сегодня, находясь на объекте, мы видим, что работы активно ведутся, пожелания жителей города учтены, к концу сезона здесь будет обновленный тротуар с уже отремонтированной проезжей частью», — поделился Максим Сахневич.

Как отмечает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, общественный контроль в Мурманской области задействован на всех этапах реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: от выбора объектов ремонта до приёмки их в эксплуатацию.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552827/#&gid=1&pid=1