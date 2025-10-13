Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: мост через реку Колу готов на 70%

Продолжается ремонт моста через реку Колу на 3 километре автоподъезда к станции Магнетиты в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Мостовики завершили основные работы по ремонту пролётного строения и опор. В настоящее время выполняются бетонирование участка объединения переходных плит и их гидроизоляция, укладка выравнивающего слоя тротуарной части и обратных открылков. Одновременно с этими работами специалисты производят фрезерование асфальтобетонного покрытия на подходах к мосту.

Впереди — завершение работ по устройству барьерного, перильного ограждения и водоотводной системы, устройство деформационных швов. Объект готов на 70%.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, строительство ведётся в условиях реверсивного режима: специалисты заняты ремонтом лишь на одной стороне моста, соблюдая установленные технологические нормы, требования регламентов и график работ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554990/#&gid=1&pid=1