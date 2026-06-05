Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: на автодороге Кола — Зверосовхоз начались ремонтные работы

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Кольском округе стартовали ремонтные работы на автомобильной дороге Кола — Зверосовхоз.

Протяжённость ремонтируемого участка составит 3 км. Подрядчик обновит дорожное покрытие, выполнит планировку обочин с обеспечением поперечных уклонов, а также нанесёт горизонтальную разметку со световозвращающими микростеклошариками.

В настоящее время завершены все мероприятия по организации дорожного движения: установлены временные знаки и информационные щиты, проведена расчистка полосы отвода от кустарника. Работы ведутся по одной половине проезжей части, что позволяет сохранить проезд для транспорта на всём протяжении участка.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, эта дорога является одной из ключевых транспортных артерий Кольского округа. Она обеспечивает выход к федеральной трассе Р-21 «Кола» и служит основой для работы автобусных маршрутов, ежедневно соединяя город Кола и пригородный посёлок Зверосовхоз. Для тысяч жителей это основной путь к работе, учёбе и объектам социальной инфраструктуры.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568958/#&gid=1&pid=1