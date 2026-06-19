Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: на автодороге «Лесная» продолжается ремонт

муниципальном округе города Оленегорска в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается ремонт автомобильной дороги «Лесная».

В настоящее время подрядная организация приступила к одному из ключевых этапов — срезке существующего дорожного покрытия. Работы выполняются методом холодного фрезерования, что позволяет эффективно и быстро удалить изношенный асфальтобетон перед укладкой нового дорожного покрытия.

Работы проводятся выборочно — на участках с наибольшим износом верхнего слоя дорожного покрытия. Суммарная протяженность ремонта составит 13 км.

Напомним, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ремонтируются 13 региональных объектов: 4 мостовых сооружения и 9 региональных дорог.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, для удобства водителей и сохранения транспортной доступности населённых пунктов движение во время ремонта не перекрывается. Работы ведутся поочерёдно на одной половине проезжей части, что позволяет автомобилям беспрепятственно следовать по маршруту.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569714/#&gid=1&pid=1