Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: на автодороге Мишуково – Снежногорск начались ремонтные работы

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Кольском округе стартовал ремонт автомобильной дороги Мишуково – Снежногорск.

На участке с 30 по 38 километр дорожники приступили к ремонтным работам. В процессе ремонта будет полностью заменено дорожное полотно проезжей части, проведена планировка обочин, нанесена разметка, выполнено устройство асфальтобетонных прикромочных лотков, а также будет обновлен остановочный пункт на 34 километре (км 34+883, правая сторона).

Подготовительный этап уже завершён: временные знаки и информационные щиты установлены, а полоса отвода расчищена от кустарника. Сейчас подрядчик приступил к фрезерованию старого покрытия. Движение транспорта полностью сохранено — работы идут поочерёдно на одной половине проезжей части, что позволяет не перекрывать участок целиком.

Кроме того, в планах — выборочный ремонт на отрезке с 0 по 9 километр этой же дороги. Там уже ведутся подготовительные работы.

Как отмечает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, автомобильная дорога Мишуково — Снежногорск имеет стратегическое значение для Мурманской области, обеспечивая не только связь между населенными пунктами, но и способствуя экономическому развитию и повышению безопасности на дорогах. Эта трасса является ключевой артерией для логистики, связывающей важнейшие промышленные объекты региона. В частности, она обеспечивает доступ к Центру строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК» и угольному терминалу «Лавна», что делает её незаменимой для развития промышленности и инфраструктуры Заполярья.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569182/#&gid=1&pid=1