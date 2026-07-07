Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: на автодороге Мишуково – Снежногорск начались ремонтные работы на втором участке

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» стартовал ремонт ещё одного участка региональной автодороги Мишуково – Снежногорск. Работы будут проводиться выборочно с 0 по 9 км.

В процессе ремонта будет заменено дорожное полотно проезжей части, проведена планировка обочин и нанесена горизонтальна разметка краской с микростеклошариками.

На данный момент уже установлены информационные щиты, временные дорожные знаки и проведены геодезические работы. Подрядчик приступил к срезке существующего дорожного покрытия. Работы идут по одной половине проезжей части, что позволяет не перекрывать участок целиком.

Напомним, на этой же дороге выполняется ремонт участка с 30 по 38 км. Там уже завершена срезка старого дорожного покрытия, уложен выравнивающий слой, подрядчики приступили к устройству верхнего слоя асфальтобетона. Общий процент выполнения 56%.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, помимо ремонта дорожного полотна, в рамках народной программы «На Севере – жить!» внимание уделяется и комфорту пассажиров: в этом году запланировано обустройство пяти современных остановочных комплексов. Подрядчик уже приступил к работам — на 36-м километре ведется подготовка площадки и демонтаж старого павильона, чтобы в ближайшее время установить вместо него новую и современную конструкцию.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570654/#&gid=1&pid=2