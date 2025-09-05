Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: на автоподъезде к Оленегорску приступили к ремонту раньше запланированного срока

Стартовал ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Автоподъезд к г. Оленегорску», км 0 – км 3+274. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Изначально ремонт был запланирован на 2026 год, однако опережающий темп работ на других объектах и высвобождение ресурсов позволили подрядчику начать мероприятия раньше установленного срока.

На автоподъезде к Оленегорску уже установлены временные знаки, средства технического регулирования и информационные щиты. Подрядная организация приступила к фрезерованию изношенного дорожного покрытия.

В процессе ремонта будет выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев дорожного покрытия, швов сопряжения верха покрытия с применением ленты, досыпка и укрепление обочин смесью, нанесение горизонтальной дорожной разметки со световозвращающими элементами.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, работы выполняются на одной половине проезжей части, бесперебойность транспортного потока обеспечена.

