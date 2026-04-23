Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: на автоподъезде к Полярным Зорям начались ремонтные работы

В рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Кандалакшском округе начались работы по ремонту региональной автодороги. Подрядчик приступил к восстановлению автоподъезда к Полярным Зорям на всём его протяжении - 2,2 км.

В ходе ремонта будет заменено дорожное покрытие, выполнена планировка обочин с обеспечением поперечных уклонов и добавлением материала от фрезерования, а также нанесена горизонтальная разметка с микростеклошариками.

Мероприятия по организации дорожного движения закончены: установлены временные знаки и информационные щиты. В настоящее время подрядчик продолжает подготовительные работы: выполняется расчистка площадей от кустарника и мелколесья в полосе отвода с дроблением древесно-кустарниковой растительности в щепу.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ремонтные работы будут проводиться на одной половине проезжей части, а по другой сохранится регулярное движение транспорта.

Автомобильная дорога регионального значения «Автоподъезд к городу Полярные Зори» соединяет город с федеральной трассой Р-21 «Кола», обеспечивая прямой доступ к ключевым объектам инфраструктуры региона — Кольской АЭС и каскаду Нивских ГЭС. Дорога также служит основной транспортной артерией для жителей посёлка Нивский и других населённых пунктов, связывая их с городами Кандалакша и Мурманск.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566353/#&gid=1&pid=2