Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: на двух мостах автодороги Кола – Серебрянские ГЭС продолжаются работы

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» активными темпами продолжаются ремонтно-восстановительные работы на искусственных сооружениях автодороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на мосту через ручей мостовики перешли к созданию временных вспомогательных конструкций. Эти элементы необходимы для последующего безопасного монтажа основного мостового комплекса. Параллельно специалисты уделяют особое внимание качеству уже возведенных элементов: ведется уход за бетоном шкафной стенки, открылка и ригеля на опоре №2. На данный момент выполнено 10% от общего объёма запланированных работ.

Не менее интенсивная работа идёт и на мосту через реку Териберка. В данный момент мостовики демонтируют цементно-бетонное покрытие проезжей части. Кроме того, ведутся работы по выравниванию слоя основания и снятию старой гидроизоляции на пролетах №1 и №2. Обновление гидроизоляционного слоя –важный этап, который защитит несущие конструкции от коррозии и разрушения под действием влаги.

Напомним, работы ведутся по одной половине проезжей части, что позволяет не перекрывать движение транспорта полностью.

