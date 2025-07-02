Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: на объездной автомобильной дороге Североморска приступили к ремонту

В Мурманской области продолжается реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни». В ЗАТО г. Североморск начался ремонт объездной автомобильной дороги, на участке км 1 – км 4 (выборочно).

Все необходимые подготовительные работы по организации дорожного движения подрядной организацией завершены: выставлены временные знаки и информационные щиты.

В настоящее время дорожники приступили к основным работам. На объекте ремонта выполняется срезка существующего покрытия методом холодного фрезерования для придания правильного продольного профиля. В процессе ремонта запланировано обновление дорожного полотна, планировка обочин с добавлением материала от фрезерования, а также нанесение горизонтальной разметки краской с микростеклошариками.

Объездная дорога флотской столицы пересекает город и связывает местную улично-дорожную сеть с федеральной трассой Р-21 «Кола» с одной стороны и региональной дорогой Североморск - Североморск-3 – с другой.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в настоящее время одновременно ведётся ремонт региональной дороги Североморск - Североморск-3 в рамках программы реновации ЗАТО.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549603/#&gid=1&pid=4