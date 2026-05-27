Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: начались ремонтные работы на автоподъезде к посёлку городского типа Печенга

В Печенгском округе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» начался ремонт региональной дороги «Автоподъезд к п.г.т. Печенга».

Организация дорожного движения завершена: установлены временные знаки, средства технического регулирования и информационные щиты. Подрядчик приступил к основным работам — ведётся срезка существующего покрытия. Ремонт выполняется на всём протяжении дороги (1,5 км).

В ходе ремонта дорожное покрытие обновят, приведут в порядок обочины и нанесут разметку со светоотражающими элементами. Чтобы водителям было проще и безопаснее, движение организуют по полосам: одна остаётся свободной для проезда, на второй работают дорожники. Это позволит провести ремонт с минимальными неудобствами для автомобилистов.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, автоподъезд к Печенге имеет важное социальное и культурное значение. Дорога соединяет населённые пункты Печенга и Лиинахамари с федеральной трассой. А ещё — это не просто дорога, а путь к мемориалу «Холм Славы». Место знаковое: его построили в честь 40-летия освобождения Советского Заполярья. После ремонта дорога сюда станет безопаснее и приятнее.

