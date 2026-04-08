Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: начался ремонт моста через реку Териберку

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» начались ремонтные работы на мостовом переходе через реку Териберку, расположенном на 56 км региональной автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС.

Мостовое сооружение было построено в 1965 году и за время эксплуатации перестало соответствовать нормативным требованиям: дорожное покрытие и другие конструктивы требуют замены. Протяжённость ремонта составит порядка 340 метров, из них 88,5 метра — сам мост.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, подрядная организация выполнила все подготовительные и организационные работы: на объекте размещены временные дорожные знаки и установлены информационные щиты. Данные элементы организации дорожного движения необходимы для заблаговременного оповещения водителей и пешеходов о ведущихся работах и связанных с ними ограничениях. На информационных щитах размещена информация о сроках ремонта, а также указаны контакты ответственных лиц.

В настоящее время подрядчик приступает к демонтажу элементов мостового полотна. Работы ведутся по одной половине проезжей части, что позволяет не перекрывать движение транспорта полностью.

В процессе ремонта на объекте будут отремонтированы пролётные строения и опоры, выполнена замена дорожного полотна, деформационных швов, водоотвода, барьерного и перильного ограждения мостовой группы. Кроме этого, на подходах к мосту будет также восстановлено дорожное покрытие, барьерное ограждение, заменены дорожные знаки и лестничные спуски. На заключительном этапе подрядчик выполнит работы по расчистке полосы отвода, планировке и укреплению откосов насыпей.

На выполненные работы и применённые материалы устанавливаются гарантийные обязательства в соответствии с условиями государственного контракта и действующим законодательством.

