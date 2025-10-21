Нацпроект «Инфраструктура для жизни»: опережающими темпами завершён ремонт автоподъезда к Оленегорску

Завершён ремонт автоподъезда к Оленегорску» (км 0 – км 3+274), который выполнялся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Указанный автоподъезд является единственной транспортной артерией, соединяющей город Оленегорск с федеральной трассой Р-21 «Кола».

На объекте ремонта произведены замена изношенного дорожного покрытия, досыпка и укрепление обочин, нанесение горизонтальной дорожной разметки со световозвращающими элементами.

На все выполненные работы распространяются гарантийные обязательства, в рамках которых подрядчик должен устранять выявленные дефекты за свой счет.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, работы были запланированы на 2026 год, однако опережающий темп работ на других объектах и высвобождение ресурсов позволили подрядчику начать мероприятия раньше установленного срока.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555521/#&gid=1&pid=1